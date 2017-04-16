Halkoylaması sonuçları trthaber.com'da

Halkoylaması sonuçları halkoylaması.trthaber.com'dan öğrenilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağı kalktığı andan itibaren sonuçları anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sade ve en anlaşılır şekilde hazırlanan özel seçim sayfasında anlık olarak Türkiye geneli oy oranları, açılan sandık sayısı, kullanılan oy ve katılım oranı gibi bilgile grafiklerle sayfaya yansıyacak.

16 Nisan halkoylamasında anında yenilenen sonuçlar il il, ilçe ilçe son dakika verileri ile halkoylaması.trthaber.com'da tüm Türkiye'yle buluşacak.



