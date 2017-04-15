  • 15 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » Halkoylaması günü hava nasıl olacak?

Halkoylaması günü hava nasıl olacak?

rman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşanacağını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Halkoylaması günü hava nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının yapılacağı yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşanacağını bildirdi.

Orman ve Su İşler Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, Eroğlu'nun meteorolojik değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Eroğlu, Trakya, iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

İstanbul ve İzmir'in yarın çok bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının 21-22 derece tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, Ankara'da sabah saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, 13.00-19.00 saatlerinde sağanak beklendiğini kaydetti.

Etiketler: hava durumu, halkoylaması günü hava durumu, halkoylaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER