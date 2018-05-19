  • 19 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Halk otobüsüne saldırı anı kamerada

Halk otobüsüne saldırı anı kamerada

Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı grubun halk otobüsüne saldırması ve yolcuların yaşadığı panik, araçtaki kameraya yansıdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Gaziantep'te İstiklal - 60. yıl hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda ellerinde bıçak ve sopalar bulunan 4-5 kişinin araca yaklaşması yer alıyor.

Kayıtların devamında saldırganların binmeye çalıştıkları otobüsün camlarını kırmaları ve yolcuların panikleyerek aracın arka tarafına doğru geçmeleri görülüyor.

Otobüs şoförü Ecevit Birelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında motosiklet sürücüsünün sözlü saldırısına ve tehdidine maruz kaldığını belirterek, "Motosiklet sürücüsünün tehdit etmesinden bir süre sonra aynı kişi birkaç arkadaşıyla ellerindeki bıçak ve sopayla önümü kestiler. Araca saldırdılar, camları kırdılar. Yolcular da çok tedirgin oldu. Sonra çevredeki vatandaşların tepkisiyle uzaklaştılar. Otobüse girebilselerdi beni öldüreceklerdi." dedi.

Birelli, saldırının ardından Güven Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER