Halk otobüsü şoförü güvercinle çalışıyor

Kent merkezinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Sebahattin Yılmaz, yaklaşık 2 ay önce yolda yaralı bir güvercin bularak otobüse alıp evine götürdü.

Evde bir süre yaralı hayvanın bakımını yapan Yılmaz, sağlığına kavuşan ve "Zeytin" adını verdiği güvercinle şimdi direksiyon sallıyor.

"Yolculuğun stresini atıyor"

Oturduğu koltuğun tepesinde duran güvercini de yanına aldığı yemlerle besleyen Yılmaz, yolculuğun stresini bu şekilde atıyor.

"Büyüttüm, yoldaşım oldu"

Yılmaz, yaralı güvercini 2 ay önce yolda bulduğunu şimdi güvercinle yolculuk yaptığını söyledi. Bu yaptığının bir hayvan sevgisi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok küçükken ben bunu aldım. Bunu büyüttüm. Yoldaşım oldu. Ben yetiştirdim Allah'ım da can veren oldu. Havyan da böyle kendi haline büyüdü. Elimizden geldiği kadar yaşamasına yardımcı olduk. Amacım da yarın bir gün iyice iyileştiği zaman doğasına yeniden salacağız. Daha önce 3-4 tane böyle kuş büyüttüm." dedi.

Güvercine "Zeytin" adını verdi

Güvercine "Zeytin" adını verdiğini dile getiren Yılmaz, yolcuların çocuklarının da genellikle güvercini sevdiğini kaydetti.

"Zeytin"in kimseye sıkıntı vermediğini ifade eden Yılmaz, "Başımdan ayrılmıyor yolcuların da içine gitmiyor. İstirahate geçtiğimde benimle bir iniyor. Benim stresimi alıyor. Yanıma geliyor sevdiriyor. Bana yoldaş oluyor. Yolculara sıkıntı vermediği için onlarda tepki göstermiyor. Hatta seven de oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA