'Halk Bankası'na ceza' soruşturmasında 1 tutuklama

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:14





