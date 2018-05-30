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'Halk Bankası'na ceza' soruşturmasında 1 tutuklama

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

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Halk Bankasına ceza soruşturmasında 1 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk Bankası'nın avukatları tarafından yapılan ihbar üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesinde tanımlanan "İtibarın Zedelenmesi" suçundan başlattığı soruşturmada kimliği tespit edilen Kerim Y., Ankara'daki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Kerim Y. soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kerim Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kerim Y. işlemlerinin ardından Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: halk banka, soruşturma
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