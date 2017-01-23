Halisdemir'in babasından Safitürk'ün ailesine taziye ziyareti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Karayoluyla kente gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, Bor Kaymakamı Abdullah Küçük ve Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ile Arifiye ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Şehidin babası Asım Safitürk'e başsağlığı dileklerini ileten Halisdemir, Safitürk ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Asım Safitürk, yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olmasının üzerinden 2,5 ay geçtiğini, bu süre zarfında burasının hiç boş kalmadığını dile getirdi.

"Allah, herkesten razı olsun." diyen Safitürk, "Milletimiz bu işin farkında, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Tabii ölüm acısı çok ağır oluyor, evlat yedinci çocuğumuz olunca daha bir farklı oluyor. Hatta en küçüğüydü ama sanki ailenin en büyüğü gibi. Yani onun yerini hiçkimse dolduramıyor. Şehitlik makamı da çok yüce olduğu için ona da bizim sonsuz inancımız var, en büyük tesellimiz de bu." ifadelerini kullandı.

"Biz nice Ömerler, nice şehitler verdik"

Şehit babası Halisdemir de kendilerini yalnız bırakmadıkları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine ve Türk halkına teşekkür etti.

"Biz nice Ömerler, nice şehitler verdik." diyen Halisdemir, "Şükürler olsun bu devlet bizim devletimiz, vatanımıza sahip çıkan bu çocuklarımızdır. Emniyet güçlerimiz, kaymakamımız, doktorlarımız bize sahip çıktılar, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. 500-600 tane 'Ömer Halisdemir' ismi koydukları için annelere de sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. AA