Halisdemir'e ateş eden darbeci üsteğmen kendini böyle savundu

Darbeci General Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir davasında, 10. celse sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Darbe girişimi gecesinde, Astsubay Ömer Halisdemir yaralandıktan sonra yanına giderek 2 el ateş ettiği belirlenen eski Üsteğmen Mihrali Atmaca, sanık kürsüsündeydi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na darbe teşebbüsünü engellemek amacıyla gittiğini iddia eden Atmaca, “Semih Terzi’nin hain olduğunu, olaydan sonra öğrendim” dedi.

Sanığa, Şehit Ömer Halisdemir’in yanına giderek nabzına baktıktan sonra ateş etmesinin sebebi de soruldu.

Mihrali Atmaca, soruya, “Çatışmalarda uyguladığımız protokol bu şekilde olduğu için tekrar ateş ettim” cevabını verdi.

Dava kapmasında; 18 sanıktan 17'si hakkında 4'er kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bütün sanıklar hakkında ayrıca "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor

Kaynak: TRT Haber