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Halil Yıldız'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Suruç saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.

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Halil Yıldızın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'liler dün seçim çalışması için Şanlıurfa Suruç'taydı. Esnaf ziyareti yaparken silahlı saldırıya uğradılar. 

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'dı.

Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesini, yakınları araçla Cumhuriyet Mahallesi'nde Hicret Camii'ne getirdi.

Yıldız'ın tabutu İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlarda taşındı. 

Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi. Cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. 

Yüzlerce kişi törene Türk bayrağıyla katıldı, tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Mehmet Şah Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız, babasına son kez seslendi...

"İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu." 

Kaynak: AA

Etiketler: mehmet şah yıldız, ibrahim halil yıldız
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