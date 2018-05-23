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Haliç'teki Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bir süre trafiğe kapatılacak

Haliç'te bulunan Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin bu gece bir süre araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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Haliçteki Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bir süre trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 24 Mayıs 2018 Perşembe 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Bu köprüyü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca Atatürk Köprüsü ile Yeni Galata Köprüsü, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Bu nedenle araç ve yayaların belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yeni galata köprüsü, haliç, atatürk köprüsü
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