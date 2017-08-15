  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.154
  • BIST 106913.26
    ALTIN 144.856
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Haliç'te çocuk cesedi bulundu

Haliç'te çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da, Balat yakınlarındaki Haliç sahilinde 10 yaşlarında bir erkek çocuğu cesedi bulunduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Haliçte çocuk cesedi bulundu

Haliç sahilinde denizde, 10 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Balat yakınlarında su yüzeyinde ceset gören temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, olay yerine Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, Deniz Polisi'ne ait botla, Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.

Cesedin, dün akşam saatlerinde Karaköy sahilinden denize düşen ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan çocuğa ait olabileceği belirtildi.

Etiketler: haliç, haliç sahil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER