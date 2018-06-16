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Haliç'e yapılacak bilim merkezinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi'nin detayları ortaya çıktı.

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Haliçe yapılacak bilim merkezinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesinin detayları ortaya çıktı.


 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi'nde yapılacak projenin mülkiyet hakkı İBB'ye ait olacak. 

BİMTAŞ'ın proje müellifi olduğu projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Proje, FAZ 1 uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup 2. numaralı koruma kuruluna uygun görüş için gönderildi.

Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi olacak.

Merkez yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan İstanbul Haliç’e Bilim Merkezi kurulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, haliç, cumhurbaşkanı, bilim merkezi
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