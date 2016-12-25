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Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 231'e ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 231'e ulaştı. Yaralılardan 26'sı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Halepten Hataya getirilen yaralı sayısı 231e ulaştı
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 231 sivil Hatay'a getirildi. Yaralılardan 26'sı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.
 
Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 231'e ulaştı. Tedavi altına alınan yaralılardan 26'sının hayatını kaybettiği, 88'inin il dışına sevk edildiği, 33'ünün taburcu edildiği öğrenildi.
 
Yaralılardan 95'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.
 
Etiketler: Halep, hatay, suriye
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