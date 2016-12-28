Halep'ten getirilen yaralıların sayısı 273'e ulaştı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 273'e yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 273'e ulaştı. Tedavi altına alınan yaralılardan 39'sının hayatını kaybettiği, 98'inin il dışına sevk edildiği, 38'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılardan 116'sının 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.