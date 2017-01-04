  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.576
    EURO 3.744
  • BIST 76143.59
    ALTIN 133.675
Buradasınız : » » Halep'ten getirilen yaralı sayısı 381'e ulaştı

Halep'ten getirilen yaralı sayısı 381'e ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Halepten getirilen yaralı sayısı 381e ulaştı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 381'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 59'unun hayatını kaybettiği, 138'inin il dışına sevk edildiği ve 68'inin de taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılardan 177'sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

Etiketler: yaralılar, tahliyeler, Halep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER