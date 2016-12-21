Halep'in sesi Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana, Erdoğan'ı ziyaret etti

Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Suriye'de rejim güçlerinin doğu Halep'te yaptığı katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan'dan sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bana Alabed ve ailesini "Ehlen ve sehlen" sözleriyle karşıladı, Halep'in sesini tüm dünyaya duyuran Bana'nın elini öptü.

Emine Erdoğan'ın da bulunduğu kabulde, Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, katliamdan kurtulmalarına yaptığı destekten dolayı teşekkür etti, "Sizi çok seviyoruz" dedi.

Teşekkürünü Arapça'nın yanında İngilizce de dile getiren Bana, "Gittiğim okulu bombaladılar, hastanelerimizi bombaladılar, temiz su ve ilaç yoktu, her gün bombardıman devam ediyordu, sokağa çıkmaya dahi korkuyordum, ailemin ölmelerinden korkuyordum" şeklinde konuştu.

Bana Alabed, Halep'li çocukların sesini duyurmak için sosyal medya aracılığıyla mesaj attığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, günün anısına Bana ve iki kardeşine hediyeler verdi.