Halep'e 20 yardım tırı daha yola çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Suriye'nin Halep kentindeki savaş mağdurlarına 20 tır yardım malzemesi gönderdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yardım tırlarının hareketinden önce oda hizmet binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk halkının insani yardımlar konusunda tarihi ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olduğunu söyledi.

Oda olarak toplumsal duyarlılığı artıran, sosyal ve kültürel değerleri güçlendiren projelerin de mimarlığını üstlendiklerini ifade eden Burkay, "Bursa iş dünyasının yardım eli, ülke sınırlarının da ötesine uzanıyor. İnsanlık dramının yaşandığı Suriye ve Irak halkının acılarını hafifletmek adına üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kentte düzenlediğimiz meslek kurslarıyla da Suriyeli göçmenlerin kendi ayakları üzerinde durmaları için fırsatlar sunuyoruz." diye konuştu.

Burkay, Türkiye'nin insanlığa her zaman örnek milli duruşunu bugün de gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mağdur insanlara ayrım yapmadan kapılarını açan ve örnek bir insani duyarlılık gösteren Türkiye, yaklaşık 3 milyon mülteciyi misafir ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yürüttüğü siyasi ve ekonomik hamlelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızdan milletimizin tüm fertlerine kadar, mazlumların yanında yer alma tavrımızın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum. Bugün Bursa iş dünyası, Halep için düzenlenen yardım organizasyonuyla örnek duyarlılığına bir yenisini daha ekledi. BTSO, tarihinin en büyük insani yardım kampanyasını gerçekleştirerek, 20 yardım tırının yola çıkmasına büyük katkı sundu. Oda olarak Suriye halkı gibi tüm mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz."

Bursa iş dünyası tarafından temin edilen ayçiçek yağı, bulgur, makarna, un ve battaniyeyi taşıyan 20 yardım tırı, dualarla Halep'e uğurlandı.