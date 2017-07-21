Halde esnaftan haraç toplayan 11 kişi gözaltına alındı

Mersin Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'ndeki iş yeri sahiplerini tehdit ederek, aidat adı altında haraç topladıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hal Kompleksi'ndeki bir grubun uzun yılardır iş yeri sahipleri üzerinde baskı kurup, haraç aldığını belirleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takipte, "suç örgütü olarak" hareket eden şüphelilerin güvenliklerini sağladıklarını ileri sürdükleri iş yeri sahiplerinden aidat adı altında tehditle haraç topladıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda biri Antalya'da olmak üzere, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 18 yaşından küçük bir şüphelinin de arandığı öğrenildi. AA