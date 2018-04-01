Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, tank mayını, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, iki kangal bakır tel, çadır malzemesi ile çubukları, iki bidon mazot ve bir dolu tüp ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA