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Buradasınız : » » Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonu

Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirildi.

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Hakkarinin Irak sınırında terör operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Balkaya Dağlarında arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirdi.

Kokurdan (kuyu şeklinde çukur, çöküntü) ve kayalık arazide sürdürülen aramalarda, önceden teröristlerce kullanılan doğal taş oyuklarına rastlandı.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

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