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Hakkari'nin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı bölgelerde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Hakkarinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı bölgelerde 22 ve 23 Ekim tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde terör örgütüne yönelik operasyon yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Şemdinli'ye bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim saat 05.00'ten 23 Ekim saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, şemdinli, sokağa çıkma yasağı
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