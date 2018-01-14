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Buradasınız : » » Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

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Hakkarideki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: terör saldırısı, Hakkari
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