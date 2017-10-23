Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu. Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Köreke’nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Şehit Köreke'nin "Tümgeneral Aydoğan Aydın" operasyonu kapsamında Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında teröristlerce daha önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yaralı Üsteğmen Köreke'nin kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Törende, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafında okunan duanın ardından şehit Köreke'nin cenazesi memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere helikopter ile Van'a uğurlandı.

Kaynak: AA