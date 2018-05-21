Hakkari'deki terör operasyonunda temsili mezarlar bulundu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Oğul Köyü Fak Tepe Alandüz mevkisinde yapılan arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulundu.

Mezarların üzerinde yazan yazılardan ve cam kavanozlar içine bırakılan isimlerden anlaşıldığı üzere mezarların Kemal, Gülbahar, Nuda, Munzur, Zilan, Viyan, Besile, Rerin, Nuğuda, Tekin, Başkale ve Haki kod adlı bölücü terör örgütü mensupları adına hazırlandıkları belirlendi.

Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası Domuz Deresi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetinde ise 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 2 telsiz komutalı ateşleme düzeneği, basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA