  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Hakkari'deki terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yapılan operasyonda tuzaklanmış 4 büyük tüp, 4 patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Hakkarideki terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellenmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

4 Nisan'da merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınak içerisinde, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, tuzaklanmış 4 büyük tüp, 5 pil bloku, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) ateşleme devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden Ağaçlı Karakolu inşaatı çevresinde yapılan arama tarama faaliyetinde 4 el yapımı patlayıcı ve RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu.

Malzemeler, usulüne uygun şekilde olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Hakkari
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