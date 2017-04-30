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Buradasınız : » » Hakkari'deki terör operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Hakkari'deki terör operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

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Hakkarideki terör operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın finansal kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Nisan 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Alan köyünde gerçekleştirilen operasyonda 388 av tüfeği, 72 kurusıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: Hakkari, terör operasyonu, silah, operasyon
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