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Hakkari'deki terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Çukurca ilçesi Taşlı Tepe mevkisine düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Hakkarideki terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Çukurca ilçesi Taşlı Tepe mevkisine düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Taşlı Tepe mevkisinde dün gece elde edilen terörist görüntüleri sonrasında 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Gezgin Tepe ve Kar Tepe bölgesinden yapılan havan ve makineli tüfek atışları sonucunda el yapımı patlayıcı döşediği belirlenen iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında önceden mayınlanmış terörist cesetleri tespit edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Yeşilbayır kuzeyi Meydan Tepe mevkisinde ise 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin Çayırlı civarına döşediği el yapımı patlayıcı imha edilirken, örgüte ait yaşam malzemesi, mühimmat ve birçok el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu yıl içinde Hakkari Irak kuzeyi tarafında 55, Şemdinli'de 14, Çukurca'da 22, Yüksekova'da 30 olmak üzere toplam 121 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari, terör operasyonu, Genelkurmay Başkanlığı, Terörle Mücadele
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