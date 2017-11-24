  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Hakkari'deki öğrencilerin yüzü polisler sayesinde güldü

Hakkari'deki öğrencilerin yüzü polisler sayesinde güldü

Emniyet güçleri, Hakkari'de ihtiyaç sahibi 230 öğrenciye kışlık bot hediye etti.

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Hakkarideki öğrencilerin yüzü polisler sayesinde güldü

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki yoğun kar yağışı ve soğuk havalar hakimiyetini göstermeye başladı.

Yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için İl emniyet müdürlüğü devreye girdi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun girişimleriyle İstanbul'da hayırsever iş adamlarınca temin edilen botlar Hakkari'ye gönderildi.

Emniyet güçleri Durankaya beldesinde ihtiyaç sahibi 230 öğrenciye botları ulaştırıldı.

Şube Müdürü Vedat İşleyen ve polisler, botları öğrencilere dağıttı ve bir süre yakından ilgilendi.

Öğrenciler, kendilerine bot hediye eden polislere teşekkür etti.
 

AA

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