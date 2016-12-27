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Hakkari'deki FETÖ/PDY operasyonunda 2 rütbeli asker tutuklandı

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında rütbeli 2 asker tutuklandı.

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Hakkarideki FETÖ/PDY operasyonunda 2 rütbeli asker tutuklandı

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında rütbeli 2 asker tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli binbaşı S.K, yüzbaşı M.Y. ve üsteğmen G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlılardan M.Y. ile G.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Hakkari, fetö/pdy soruşturması, 2 rütbeli asker, tutuklama
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