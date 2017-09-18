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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 378 kilogram esrar ele geçirildi.

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Hakkaride uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Eylül günü saat 23.15'te Hakkari-Yüksekova karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 378 kilogram toz esrar maddesi ve aracı kullanan şahsın üzerinde 0,63 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. "

Etiketler: Hakkari, uyuşturucu, operasyon
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