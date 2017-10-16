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Buradasınız : » » Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

Hakkari'deki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 168 kilo 320 gram esrar, 23,76 gram eroin, 37,5 gram afyon sakızı ve 1,19 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

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Hakkaride uyuşturucu operasyonları

Hakkari'deki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 168 kilo 320 gram esrar, 23,76 gram eroin, 37,5 gram afyon sakızı ve 1,19 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"9-16 Ekim 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 168 kilo 320 gram esrar maddesi, 23,76 gram eroin maddesi, 37,5 gram afyon sakızı maddesi, 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs tutuklanmış olup 1 şahsın ise soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Etiketler: uyuşturucu operasyonları, Hakkari
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