Hakkari'de toplu kepenk kapatma yasaklandı

Hakkari Valiliği, il genelinde iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamanın devletin asli görev ve sorumluluklarından biri olduğu belirtildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını temine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişimlerinin güvence altına alınmasının da devletin sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetleri ile piyasa şartlarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmektedir. Bu mal ve hizmetlerin aksatılmadan sunulmasının yanı sıra güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyaçlarının da güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle bölücü terör örgütüne müzahir oluşumların huzur, dirlik ve esenliği provokatif ve yasa dışı eylemlerle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Son zamanlarda ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli rol oynayan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütlerine karşı devletinin yanında yer almış olmasının bu müzahir oluşumlara fırsat vermeyeceği aşikar olmakla beraber, kamu düzeninin korunması amacıyla, ilimiz genelinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır. Hakkarili vatandaşlarımızın ve esnafımızın göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz."