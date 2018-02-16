Hakkari'de terörle mücadele 4 gözaltı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığınca, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada "terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalarda aynı bölgedeki araçta yapılan aramada paspasın altına gizlenmiş 400 gram eroin bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.