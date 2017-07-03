Hakkari'de teröristler işçilere saldırdı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda biri ağır 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA