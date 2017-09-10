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Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker hafif yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

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Hakkaride terör saldırısı: 3 asker hafif yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: terör saldırısı, şemdinli, Hakkari
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