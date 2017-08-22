Hakkari'de terör saldırısı: 2 asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlama sonucu 2 askerin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği vurgulandı.