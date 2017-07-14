Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aktütün Mehendi bölgesinde yol araması sırasında güvenlik korucularına bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda bir güvenlik korucusu şehit olmuştur. 2 güvenlik korucusu ise yaralanmış olup, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye takviye birlikler, İHA'lar ile taarruz helikopteri sevk edilmiştir.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."