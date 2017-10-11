Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafındaki PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi, 1 asker hafif yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyi Mir Deresi bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinesine terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı sonucu 1 askeri personel hafif yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."