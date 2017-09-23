Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker ve 1 sivil şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker ile bir işçinin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu modüler üs bölgesi çalışmasında görevli bir işçi, bölge emniyetinden sorumlu bir askeri personel şehit olmuş, 2 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."