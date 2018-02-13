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Buradasınız : » » Hakkari'de terör propagandasına 6 tutuklama

Hakkari'de terör propagandasına 6 tutuklama

Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Hakkaride terör propagandasına 6 tutuklama

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 13 kişi belirlendi.

Şüpheliler, önceki gün gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişi'den 6'sı 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle tutuklanırken, 7 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, afrin, zeytin dalı
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