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Hakkari'de terör örgütü PKK yönelik operasyon

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.

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Hakkaride terör örgütü PKK yönelik operasyon

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir mağarada çok sayıda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Eylül günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş olup, 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet biksi mühimmatı, 500 kalaşnikof mühimmatı, 8 kalaşnikof şarjörü, 10 jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

K/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Merkeze bağlı Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusundaki Fak Tepe'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı belirlenen mağaranın tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet büyük (12) kilogramlık tüp, 2 adet küçük 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: Hakkari, terör operasyonu, kış üstlenmesi
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