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Buradasınız : » » Hakkari'de terör operasyonu: Güdümlü SA hava savunma füzesi ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu: Güdümlü SA hava savunma füzesi ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda füze gövdesi, 11 kilo patlayıcı ile mühimmat bulundu.

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Hakkaride terör operasyonu: Güdümlü SA hava savunma füzesi ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda dün Bulutlu ve Şort yaylaları arasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, kullanılamaz halde SA-18 füze gövdesi, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 6 tüp, bin metre bakır tel ve 180 bixi mühimmatı ele geçirildi.

 

Ayrıca 7 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen sığınakta arama yapıldı.

Aramada, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 pil bloğu, 110 metre elektrik kablosu, 3 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemeleri, olay yerinde usulüne uygun imha edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: valilik, terör örgütü, PKK, operasyon, Hakkari, Çukurca, açıklama
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