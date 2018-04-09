Hakkari'de terör operasyonu: Güdümlü SA hava savunma füzesi ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda dün Bulutlu ve Şort yaylaları arasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, kullanılamaz halde SA-18 füze gövdesi, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 6 tüp, bin metre bakır tel ve 180 bixi mühimmatı ele geçirildi.

Hakkâri/Çukurca’da icra edilen arazi aramasında, 1 adet güdümlü SA hava savunma füzesi, çeşitli tipte mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir.https://t.co/dmnFIhrN2i pic.twitter.com/6z5kMGtCoV — TSK (@TSKGnkur) 9 Nisan 2018

Ayrıca 7 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen sığınakta arama yapıldı.

Aramada, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 pil bloğu, 110 metre elektrik kablosu, 3 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemeleri, olay yerinde usulüne uygun imha edildi.

Kaynak: AA