Hakkari'de terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Ördekli köyü kırsalında operasyonda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramada, M-16 piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 139 fişek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 118 fişek, 4 el bombası, araç telsizi, 21 metre kablo, fotoğraf makinesi, radyo, PMP player, sırt çantası, 3 uyku tulumu, panço, 4 puşi, 3 met, 2 mont ve 2 şemsiye ele geçirildi.

Kaynak: AA