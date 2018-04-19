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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Hakkaride terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova'da MİT Bölge Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Güldalı köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada 6 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bombaatar mühimmatı, 113 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 biksi mühimmatı, 87 tabanca fişeği, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, G-3 piyade tüfeği şarjörü, piyade tüfeği askı kayışı, 3 örgütsel rozet, örgütsel doküman, el telsizi, 460 gram kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen yaşam malzemelerinin usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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