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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Hakkaride terör operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

9 Mart'ta, ilçenin Güldalı ve Akpınar köylerinde terör örgütüyle bağlantılarının olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı gün Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yapılan uygulamada da, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan bir şüpheli yakalandı.

İki ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, şemdinli, Hakkari, gözaltı
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