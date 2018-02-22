Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova'nın Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında 28 Aralık'ta gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında elde edilen örgütsel dokümanların incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Araştırmalar sonucu 21 Şubat 2018 günü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Aşağıuluyol, Çukurca, Beşbulak ve Yoncalık köylerinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetleri ile örgüte üye olduğu ve destek sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda biri kadın olmak üzere 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, 24 av tüfeğine ait fişek, örgütsel bilgiler içeren tablo ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Kaynak: AA