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Hakkari'de terör operasyonları

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

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Hakkaride terör operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

20 Ocak'ta Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde "yasa dışı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etme" suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı tarihte Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin halkı galeyana getirebilecek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) yerecek ifadeler içeren, hakkında yasak ve toplatılma kararı bulunan gazete sattığı tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada kalaşnikofa ait 3 şarjör, 89 fişek, 3 kablolu telefon, telsiz telefon, örgütsel bez parçası, tabanca ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Hakkari
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