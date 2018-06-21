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Hakkari'de tanksavar silahı ve hava savunma füzesi ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında iki tanksavar silahı ve hava savunma füzesi ele geçirdi.

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Hakkaride tanksavar silahı ve hava savunma füzesi ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında iki tanksavar silahı ve hava savunma füzesi ele geçirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalındaki arazi aramasında iki AT-4 tanksavar silahı, Şemdinli kırsalındaki arazi aramasında ise SA-16 hava savunma füzesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan sığınakta el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, terör operasyonu, tanksavar silahı, hava savunma füzesi
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