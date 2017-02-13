Hakkari'de silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"13 Şubat 2017 günü ilimiz merkez Bağlar Mahallesinde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 1 adet otomatik pompalı tüfek, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 1 adet dürbün, 2 adet telsiz ele geçirilmiş olup, şahıs gözaltına alınmıştır." AA