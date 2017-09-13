  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Hakkari'de şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 11 çocuk babası güvenlik korucusu Fevzi Altınkum için tören düzenlendi.

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Hakkaride şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altınkum için tören yapıldı.

Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığındaki törene Kaymakam Mehmet Fuat Türkman, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Görgülü, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından şehit güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Evli ve 11 çocuk babası Altınkum'un yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Okunan duanın ardından Altınkum'un naaşı defnedilmek üzere ilçeye bağlı Üzümkıran köyüne uğurlandı.

Güzelkonak köyü yakınlarında dün güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucusu Fevzi Altınkum şehit olmuş, bir asker ve iki güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Etiketler: şemdinli, Hakkari, cenaze
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