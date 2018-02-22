Hakkari'de polis ve askerden anlamlı ziyaret

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, şube müdürleri ve polisler, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çanaklı köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Şefik Adıyaman ve köyün illeri gelenleri tarafından karşılanan Dilberoğlu ve Korkmaz, halkla sohbet etti. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı çocuklarla da yakından ilgilendi.

Dilberoğlu, görüştüğü kişilere günün 24 saati kendilerini arayarak sorunlarını aktarabileceklerini söyledi.

Vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Dilberoğlu ve Korkmaz'a teşekkür etti.

Köydeki Zap İlk ve Orta Okuluna geçen Dilberoğlu, Korkmaz ve şube müdürleri, hayırsever iş adamlarınca gönderilen mont, bot ve kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler, bir öğrenciye polis yeleği giydirerek onlara polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Ardında köyde bir evin konuğu olan Dilberoğlu ve Korkmaz kurulan yer sofrasında vatandaşlarla yemek yedi.

Kaynak: AA